Сейчас в Украине все пункты пропуска через границу работают в штатном режиме, но в ближайшее время будет составлен список тех из них, которые будут закрыты.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина в четверг, 12 марта.

"Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска… К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется", - говорится в обнародованном сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на Правительственном портале.

Напомним, в Украине объявили общенациональный карантин из-за чего в стране закрыли школы, вузы, КПП и авиасообщение.

Также мы писали, что Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной с 10 марта.