В Италии за последние сутки от вызванного коронавирусом заболевания скончались 189 человек и общее число летальных исходов в стране превысило тысячу, составив 1016 человек.

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Уточняется, что в Италии коронавирус выявлен уже у более чем 15 тысяч человек. Из них в настоящее время болеют 12,84 тысяч, это на 2,25 тысяч больше, чем днем ранее. Выздоровели 1 258 человек, 213 из низ - за последние сутки.

Напомним, что по числу заболевших смертельно опасным коронавирусом Италия занимает второе место в мире после Китая.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса власти Италии предписали прекратить торговлю и закрыть рестораны.

Также мы сообщали, что с пятницы Россия запрещает въезд в страну для итальянцев из-за коронавируса.