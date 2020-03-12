Великобритания переходит к мерам по замедлению темпов распространения в стране коронавируса. Они включают обязательную самоизоляцию при малейших проявлениях болезни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

После завершения чрезвычайного правительственного комитета Cobra Джонсон назвал распространение вируса "наихудшим кризисом для системы общественного здравоохранения в жизни целого поколения". И обязал всех граждан с симптомами коронавируса самоизолироваться на неделю, а к врачу обращаться, только если состояние ухудшится.

Основная цель этой меры - попытаться оттянуть вспышку заболевания на лето. По мнению врачей, коронавирус распространяется с большей скоростью в холодную погоду, к тому же в холода ситуация осложняется передачей традиционных "зимних" вирусов гриппа, что создает дополнительные проблемы для больниц. С помощью самоизоляции в правительстве надеются подготовить систему общественного здравоохранения к противостоянию проблеме.

Джонсон добавил, что закрывать школы, как это сделали власти соседней Ирландии, в Британии пока не намерены.

По данным министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании, к 12 марта коронавирус выявлен у 590 человек и уже 10 человек в стране умерли от осложнений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии ищут добровольцем, которые за 3500 фунтов готовы заразиться коронавирусом, чтобы помочь найти вакцину от новой болезни.

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