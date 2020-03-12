Канадский премьер-министр Джастин Трюдо решил самоизолироваться и работать из дома, после того как у его супруги Софи выявили признаки вирусного заболевания.

Об этом сообщает официальный представитель премьер Камерон Ахмад в Твиттере.

Как сообщается, недавно жена Трюдо вернулась из Британии, прошлой ночью начала чувствовать "умеренные симптомы гриппа, включая небольшой жар".

"По совету врача премьер-министр продолжает свою деятельность, следит за собой, у него симптомов нет. Тем не менее в целях предосторожности премьер-министр решил изолировать себя и работать из дома, до тех пор пока не будут получены результаты тестов Софи", - говорится в заявлении Ахмада на странице в Twitter.

Скриншот: twitter.com

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.

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