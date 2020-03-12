В пятницу, 13 марта, значительную часть Украины вновь накроет дождем. Сухо и солнечно будет лишь на севере, востоке и юге страны.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +3-8 градусов. Самая теплая ночь ожидается в Одесской области, где температура не опустится ниже +7-9 градусов. Днем прохладнее всего будет на западной Украине +8-10 градусов. А самый теплый день ожидается на юге и востоке, где прогреется до +19.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что к Украине подбирается циклон Гизела, который может принести в Украину морозы.

Также мы сообщали, что в Чернобыле увидели первую в году радугу со снегом и дождем.