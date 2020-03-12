В пятницу Украину польет дождем, но воздух прогреется до +19
В пятницу, 13 марта, значительную часть Украины вновь накроет дождем. Сухо и солнечно будет лишь на севере, востоке и юге страны.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +3-8 градусов. Самая теплая ночь ожидается в Одесской области, где температура не опустится ниже +7-9 градусов. Днем прохладнее всего будет на западной Украине +8-10 градусов. А самый теплый день ожидается на юге и востоке, где прогреется до +19.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что к Украине подбирается циклон Гизела, который может принести в Украину морозы.
Также мы сообщали, что в Чернобыле увидели первую в году радугу со снегом и дождем.
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