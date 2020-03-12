Организаторы Евровидения не собираются отменять песенный конкурс из-за пандемии коронавируса
Евровидение 2020 не будет отменено или перенесено из-за коронавируса. Такое решение приняли власти Роттердама, где должен состояться конкурс.
Об этом сообщается на украинской Instagram-странице, посвященной песенному соревнованию и музыке.
Власти нидерландского города заверили, что следят за положением с коронавирусом.
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"Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса", - сказал член муниципального совета Роттердама по туризму Саид Касми.
Правда, такое решение осудили некоторые муниципальные депутаты Роттердама.
Напомним, от Украины на конкурс едет группа Go-A, которая уже получила официальный статус представителя Украины на Евровидении.
От России в конкурсе участвуют петербуржцы Little Big.