Евровидение 2020 не будет отменено или перенесено из-за коронавируса. Такое решение приняли власти Роттердама, где должен состояться конкурс.

Об этом сообщается на украинской Instagram-странице, посвященной песенному соревнованию и музыке.

Власти нидерландского города заверили, что следят за положением с коронавирусом.

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"Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса", - сказал член муниципального совета Роттердама по туризму Саид Касми.

Правда, такое решение осудили некоторые муниципальные депутаты Роттердама.

Напомним, от Украины на конкурс едет группа Go-A, которая уже получила официальный статус представителя Украины на Евровидении.

От России в конкурсе участвуют петербуржцы Little Big.