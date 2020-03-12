В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Они зафиксированы в Житомирской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства "Коронавирус_инфо".

Одной больной оказалась женщина пенсионного возраста из Житомирской области. Второй - мужчина из Черновицкой области, чья жена находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Оба пациента изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, врачи выясняют всех, кто с ними контактировал.

До сих пор в Украине был зафиксирован лишь один случай коронавируса COVID-19 - у жителя Черновцов. Пока его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Вчера правительство приняло решение о введении общенационального карантина в связи с угрозой распространения заболевания. "Страна" следит за тем, что происходит в первый день карантина.