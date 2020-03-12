Авиасообщение между Черновцами и Киевом прекратят с 16 марта. Фото: tOrange.biz

С 16 марта по 9 апреля авиасообщение между Черновцами и Киевом будет приостановлено. 

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета, передает "Интерфакс-Украина".

По словам директора коммунального предприятия "Международный аэропорт "Черновцы" имени Леонида Каденюка" Бориса Морского, руководство авиакомпании МАУ приняло решение о временном приостановлении выполнения регулярных рейсов PS41/42 "Черновцы-Киев", "Киев-Черновцы".

"16 марта состоится рейс "Черновцы-Киев", следующий рейс из Киева запланирован на 9 апреля", - сказано в сообщении.

Напомним, в больнице Черновцов с подозрением на коронавирус находятся пять человек.

Ранее Кабмин отменил авиасообщение Украины и Италии. Также мы писали, что американский лидер Дональд Трамп запретил въезд в США из всех стран Евросоюза.

 

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