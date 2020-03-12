Между Черновцами и Киевом остановят авиационное сообщение
С 16 марта по 9 апреля авиасообщение между Черновцами и Киевом будет приостановлено.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета, передает "Интерфакс-Украина".
По словам директора коммунального предприятия "Международный аэропорт "Черновцы" имени Леонида Каденюка" Бориса Морского, руководство авиакомпании МАУ приняло решение о временном приостановлении выполнения регулярных рейсов PS41/42 "Черновцы-Киев", "Киев-Черновцы".
"16 марта состоится рейс "Черновцы-Киев", следующий рейс из Киева запланирован на 9 апреля", - сказано в сообщении.
Напомним, в больнице Черновцов с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
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