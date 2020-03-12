Россия временно закрывает въезд в страну для граждан Италии, также прекращена выдача им въездных виз.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на распоряжение Кабмина.

Как говорится в распоряжении, "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции" на территории России, ФСБ поручено с полуночи по московскому времени пятницы, 13 марта, временно приостановить пропуск через границу граждан Италии, въезжающих в РФ для учебы и работы, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Такой же запрет введен в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию с территории Италии. Исключение сделают лишь для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей самолетов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ, говорится в распоряжении.

МВД России и его территориальным органам с 00:00 13 марта предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с частной целью, для работы и учебы гражданам Италии, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу итальянцам, находящимся за пределами России.

Также приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ другим иностранцам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Италии, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

Правительство также поручило МИД России "уведомить итальянскую сторону о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

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