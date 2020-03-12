В МИД Украины призвали украинцев воздержаться от любых поездок за границу из-за объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в МИД Украины.

"В связи с официальным объявлением 11 марта с.г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также предостережением относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения, МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины", — говорится в сообщении.

Прежде всего это касается КНР, Республики Корея, Японии, а также традиционных, популярных среди украинцев туристических направлений, в частности Италии, Испании, Франции, Греции, ФРГ, Египет, Объединенных Арабских Эмиратов, Турцию, Таиланд, государства Израиль и др.

Министерство попросило учесть, что по состоянию на четверг ряд стран на национальном уровне ввели комплекс жестких ограничительных (карантинных) мер, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

Украинцам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, рекомендуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ",следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины".

Напомним, в мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 — летальные. В Европе эпицентром распространения заболевания является Италия. В Украине зафиксирован один случай заболевания COVID-19.

Как сообщалось, с четверга, 12 марта, правительство ввело карантин по всей Украине в связи с распространением в мире коронавируса. В частности, меры предполагают:

введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели;

ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, кроме мероприятий государственной необходимости;

проведение спортивных мероприятий с разрешения международных организаций без зрителей;

закрытие авиасообщение с некоторыми странами; закрытие большей части КПП.

Также мы писали, что в первый день карантина в украинских аптеках закончились антисептики и взлетели цены.