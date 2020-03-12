Зараженные коронавирусом COVID-2019 люди могут распространять вирус в период до 37 дней после заражения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, которое опубликовано в медицинском журнале The Lancet.

Уточняется, что ученые пришли к таким выводам после анализа историй болезни и лабораторных данных 191 китайского пациента с коронавирусом (54 из этих людей скончались). Только у трети людей, болевших атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения.

Авторы исследования считают, что эти выводы имеют "важное значение и для лиц, принявших решение самоизолироваться, и для указаний в отношении длительности антивирусной терапии".

Отметим, что на данный момент срок карантина для тех, кто предположительно зараженкоронавирусом, составляет 14 дней.

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