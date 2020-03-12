Петр Порошенко уехал за границу. Фото: Facebook/ petroporoshenko

На пятницу, 13 марта, Петра Порошенко ждут в ГБР на очередной допрос. Однако его защита предупредила следователей Бюро о том, что экс-президент не явится, так как его нет в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на свои источники в Гобюро расследований.

"По поводу завтрашнего допроса в ГБР Петра Порошенко, где ему, по слухам, могли вручить подозрения. Как сообщили источники "Страны" в ГБР, адвокаты экс-президента уведомили следователей, что он на допрос прийти не сможет, так как находится за границей", - говорится в сообщении.

 

Как писала "Страна", о возможном вручении в пятницу подозрения Порошенко вчера написал Telegram-канал "PavlovskyNews". По информации канала, следователь собирался требовать ареста  бывшего президента.

Мы также рассказывали, что Порошенко уже могли вручить подозрение раньше, однако тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заблокировал эту процедуру.

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