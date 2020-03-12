Сегодня националисты под зданием Печерского районного отделения окружили журналиста издания "Pavlovsky news" Александра Черненко. Они обвинили его в искажении информации, назвав ватником.

"Страна" пообщалась с пострадавшим журналистом и узнала подробности происшествия.

По словам Александра, он пришел под КВЦ "Парковый", чтобы задать несколько вопросов Сергею Сивохо. Там уже собрались националисты.

Журналист опоздал, поэтому редакторы Telegram-канала "Pavlovsky news" сделали репост новости Telegram-канала "Политика Страны" о том, что под "Парковым" находятся около 30 человек в камуфляже без опознавательных знаков.

"Когда я попытался взять комментарий у активистов, которые стояли возле входа, меня спросили, из какого я издания. Я сказал: "Pavlovsky news". Мне ответили, что они не знают такого СМИ, на что я предложил открыть наш Telegram-канал и посмотреть, что это за издание. Открыв наш канал, они увидели, репост публикации "Политики Страны". Им не понравилось, что в новости было указано, что под КВЦ "Парковый" стоят 30 человек в камуфляже без опознавательных знаков", - рассказал о первой встрече с националистами Александр.

У него спросили, где он здесь видит людей в камуфляже. Представителя СМИ этот вопрос поставил в тупик. Однако на этом общение под выставочным центром закончилось.

Видео: YouTube/ Pavlovsky News

После задержания организаторов срыва презентации "Платформы примирения" Черненко отправился в Печерское отделение полиции на улицу Московская, 20. Туда доставили задержанных. Из отделения Александр начал вести онлайн-трансляцию в Facebook.

Вскоре в отделение подтянулись националисты, чтобы поддержать задержанных. Среди них были и те, кто участвовал в акции в "Парковом". К журналисту подошли 3–4 человека и обвинили его в том, что он искажает информацию, назвали его ватником.

Потом у него принялись спрашивать, чей Крым. Завязалась словесная перепалка, которая длилась порядка 10 минут. В это время к группе спорящих полиция не подходила, Александр обратил на это внимание. Однако спустя какое-то время к нему подошел один из сотрудников полиции, вывел его из кольца националистов и сказал, что он не хочет спасать его от провокаций.

"Я не хочу, чтобы мне пришлось кого-то от кого-то спасать", - прямо заявил полицейский.

Александр сказал, что он журналист и выполняет свою служебные обязанности. После этого к нему опять подошли националисты и начали возмущаться тем, что он вел трансляцию перепалки.

Затем один из активистов попросил номер телефона журналиста. Мужчины обменялись контактами и договорились встретиться завтра. Активист предупредил, что изучит контент Telegram-канала и докажет, что Александр - ватник.

"Но после того, как я уехал в редакцию, этот парень мне перезвонил и отменил встречу. Он сказал, что не видит смысла мне что-то доказывать", - завершил рассказ журналист.

Напомним, "Страна" сообщала о претензиях националистов к журналисты сразу после стычки.

Мы также рассказывали о сегодняшнем нападении на Сергея Сивохо в КВЦ "Парковый".