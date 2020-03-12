"Страна" проверила во второй день всеукраинского карантина театры столицы. И выяснила, куда вы можете сходить во время карантина, а куда нет.

Первым проверяем Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки. Мужчина по имени Константин по телефону уточняет, изменения в работе театра будут и об этом сообщат на сайте театра уже через час: "Основные сцены все будут перенесены на июнь, даты показов будут изменены, билеты останутся действительными. Малые сцены, где в зале менее семидесяти посадочных мест будут работать по графику". На уточняющий вопрос о дополнительных мерах предосторожности нас уверили, что они предприниматься, залы дезинфицируются.

Похожая ситуация в Киевском национальном академическом театре оперы, где нам сообщили, что в связи с распоряжением Кабмина, которому театр подчиняется, до конца марта спектакли на большой сцене переносятся на апрель и июнь: "Будут показаны представления только на малой. На сайте опубликован график спектаклей, которые переносятся".

В Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра нам сообщили такую же информацию, что и предыдущее два. "На время карантина продажа билетов закрыта, спектакли будут идти только на малой сцене, и только те, на которые билеты уже распроданы. Остальные спектакли переносятся на апрель и июнь месяц". Нам советуют, покупать билеты после третьего апреля.

Мы позвонили на платформу "Контрамарка" – это сайт продажи билетов на мероприятия разного года, где нам сообщили, что продажа билетов приостанавливается на события, где может быть более семидесяти участников. "События будут отменены или перенесены на другие даты. Ограничения касаться всех городов Украины". Нам сообщили, что уточнить по каждому событию на данный момент не могут, так как нет информации от организаторов: "Наша компания и организаторы мероприятий ждут официальной информации по введению ограничений и регламентации карантинных мероприятий, непосредственно от администраций городов, где запланированы события. После официального решения организаторы будут принимать решение о переносе или отмене событий".

Такое решение театры принимают в связи с тем, что они государственные и подчиняться КГГА или министерству культуры. А вот частные театры будут работать. Сеть театров "Черный Квадрат", работает в штатном режиме, спектакли не отменены.

"У нас работает большой зал и камерный зал. Это распоряжение руководства, как будет дальше, сказать не могу", - рассказали там.

На наше уточнение, повышают ли в театре меры защиты и дезинфекции посетителей, нам сказали, что в театре "Черный Квадрат" очень ответственный зритель и он точно не пойдёт на спектакль заболевшим. "Но если у вас есть желание вы можете взять прийти в защитной маске" – сообщила консультант Екатерина.

Театр "Актора" будет работать. Об этом в комментарии "Стране" сообщил директор театра Вячеслав Жылин.

"Мы получили постановление Кабмина и протокол КГГА. Расписание наше не меняется. Мы работаем в штатном режиме. Мы камерный театр, поэтому не попадаем под ограничения Кабмина относительно скоплений людей более 200 человек. Но уже закупили дезинфекторы и планируем принять все необходимые санитарные мероприятия по проведению наших представлений", - заявил он.

Напомним, вчера Кабмин официально объявил в Украине общенациональный карантин из-за коронавируса. После этого киевляне начали раскупать в супермаркетах крупы, соль и молоко.

Как выяснила "Страна", в первый день карантина в украинских аптеках закончились антисептики и взлетели цены. Также мы писали о том, какие кинотеатры в Киеве ушли на карантин.