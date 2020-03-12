Нацбак Украины опубликовал советы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время операций с наличными. Информация размещена на сайте регулятора.

Учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, а также опыт других стран мира, Национальный банк предлагает применять прежде всего меры, которые позволят обезопасить себя во время операций с наличными:

тщательно мыть руки после применения банкнот и монет, особенно перед едой;

после контакта с банкнотами и монетами не касаться лица (глаз, носа, рта);

использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты с помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и разумных часов, чипированных платежных карт;

периодически дезинфицировать платежные карточки, мобильные устройства, шариковые и чернильные ручки, с помощью которых могут проставляться подписи в квитанциях, платежных документах.

Поэтому именно сейчас привычка к безналичным расчетам может пригодиться. Так, в этот период можно:

заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн;

не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание;

осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов;

в транспорте пользоваться безналичной оплатой с помощью платежной или транспортной карты.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ ввел карантин для кэша и будет хранить поступающую от банков наличку две недели из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что стало известно, как будут работать банки во время карантина по коронавирусу.