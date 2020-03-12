С мая украинцы будут получать двенадцать платежек за коммунальные услуги, после того, как вступит в силу новый закон о ЖКХ. Например, платеж за холодную воду разделят на четыре. И хотя, как ожидается общая сумма за коммуналку останется прежней, но на квитанциях может набежать до 100 дополнительных гривен, а в дюжине платежек можно запутаться и тогда за несвоевременную оплату набежит пеня.

Разбирались, чего ожидать потребителям ЖКХ с мая. Подробнее о том, почему теплый февраль и скидки на отопление не спасли от космической коммуналки, читайте в материале "Страны".

"Каждая услуга оплачивается поставщику отдельно. При этом такие услуги, как подача теплоносителя и его транспортировка по общедомовым сетям будут разделены. Точно также с водой, счетчиками и пр. На все будет отдельная квитанция", - пояснил "Стране" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Платеж за холодную воду разделят на четыре: сама вода, абонентская плата, поверка счетчиков и отдельно их обслуживание. По такой же схеме поделят начисления на горячую воду и отопление.

Теоретически общая сумма должна оставаться неизменной — ее просто разобьют на разных получателей. Но нужно будет платить, как минимум, 1-2 гривны с каждой квитанции за администрирование. Кроме того, банки отдельно берут комиссионные с каждой квитанции.

"Может быть такое, когда по счету нужно заплатить меньше, чем комиссионные банку. Скажем, за абонплату за пользование сетями вполне могут насчитать одну гривну, а банковская комиссия - в среднем три гривны", — рассказал Геннадий Рябцев.

По словам, главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, экологии и благоустройства Общественного совета при КГГА Олега Попенко, за счет обслуживания и комиссии может набежать сверху до 100 гривен.

"Для пенсионеров и небогатых граждан это не так мало, как кажется на первый взгляд. Добавится и головной боли. Разобраться в 12 платежках, что и кому платить, будет не так просто. А не разобрались и не заплатили — возникнет долг, появится пеня. Так и субсидию могут забрать. Непонятно, почему нельзя было упростить систему начислений вместо того, чтобы ее усложнять", — прокомментировал представитель КГГА.