Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, на которого сегодня напали радикалы во время презентации Национальной платформы примирения с Донбассом, рассказал, что подвернул ногу, но сейчас с ним все в порядке.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Подвернул ногу, но в боевом состоянии. Со мной все в порядке. Будем считать это началом работы платформы, потому что нам нужно со всеми людьми разговаривать. Сегодняшний инцидент нас не остановил. Платформа сосредоточена на налаживании диалога между мирными, прежде всего, людьми на всей территории Украины.

Сегодня в очередной раз убедились, что есть люди, которые всеми силами против мира. Это не о ветеранах АТО. Уважаю ветеранов за то, что они встали на защиту Украины, но есть силы, которые сознательно их используют на разжигание ненависти в обществе. Эти политики зарабатывают на войне: деньги, политические рейтинги", - рассказал Сивохо.

Напомним, что на презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую сегодня в Киеве проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо, националисты устроили стычку. Через полчаса после начала мероприятия "азовец" Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем. Все завершилось тем, что Сивохо в результате стычки упал на пол и вынужден был покинуть мероприятие.

После этого полиция задержала 15 националистов, которые сорвали презентацию Сивохо. Как писали "Страна", правоохранители установили националиста, напавшего на Сивохо. Им оказался кандидат в нардепы от "Свободы".