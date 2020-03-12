Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда о содержании под стражей музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в совершении убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов и оставил в силе решение следственного судьи Печерского райсуда о продлении меры пресечения Антоненко в виде содержания под стражей", - сказал адвокат Антоненко Станислав Кулик и напомнил, что, согласно решению суда, его подзащитный будет находиться под стражей до 4 апреля.

Напомним, жкрналист Павел Шеремет погиб при подрыве его автомобиля 20 июля 2016 года в центре Киева.

12 декабря 2019 года подозрение в причастности к убийству Шеремета выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Ранее "Страна" писала о том, что Кузьменко во второй раз отказалась от полиграфа из-за недоверия к эксперту.

Также мы сообщали, что Нацполиция засекретила информацию о подозреваемых по делу об убийстве Шеремета.