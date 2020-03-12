Организация "Национальный корпус" направила в СБУ заявление о госизмене советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который сегодня презентовал "Национальную платформу примирения и единства".

Об этом в четверг, 12 марта, сообщила пресс-служба организации.

Так, Нацкорпус обвиняет Сивохо в том, что он создает впечатление о "внутреннем вооруженном конфликте" на Донбассе и тем самым нарушает закон.

"Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в соответствии со ст. 110, 111 УК Украины", - заявили в пресс-службе.

В связи с этим представители Национального корпуса требуют от Службы безопасности Украины начать досудебное производство касательно возможной государственной измены Сергея Сивохо.

Фото: Национальный корпус

Скриншот: Нацкорпус в Фейсбук

Напомним, что сегодня советник секретаря СНБО Сергей Сивохо представил платформу, которая, по его словам, должна стать площадкой для диалога между украинцами с разными взглядами и живущими по разные стороны линии соприкосновения на Донбассе.

Однако, сама презентация продлилась не более получаса. Мероприятие сорвали участники "Национального корпуса", которые устроили потасовку с Сивохо. После стычки чиновник удалился с места проведения конференции.