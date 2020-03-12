Украинцы в первый день карантина продолжают усиленно запасаться лекарствами.

"Страна" уже писала, что еще накануне, 11 марта, как только было объявлено о карантине, люди кинулись в аптеки. Во многих торговых точках выстроились очереди. Скупали антисептические средства, противовирусные, витамины. Некоторые пытались спешно сформировать домашнюю аптечку — брали лекарства против расстройства пищеварения, обезболивающие, антибиотики, то есть, запас на первый случай.

12 марта, в первый день карантина, ажиотаж продолжился. Но многих препаратов в аптеках уже нет, а цены выросли.

"Страна" проверила, что и по каким ценам можно купить в аптеках.

Масок по-прежнему нет, а вместо санитайзеров предлагают витамины

— Возьмите вот это противовирусное. Стоит дороговато, правда, 600 гривен. Но эффективное, многие его берут, и врачи рекомендуют. И обязательно витамины. Можно еще что-то для иммунитета.

Фармацевт одной из киевских аптек диктует все новые и новые названия дорогих препаратов. "Противовирусный запас", который точно поможет не заразится коронавирусом тянет уже на пару тысяч гривен.

Женщина, которая зашла купить антисептик для рук и заодно спросила о масках, растеряна.

— Так, говорят, от коронавируса нет лекарств. Мне бы что-то защитное, на всякий случай, в транспорте ведь постоянно.

— Да, но иммунитет укрепите. А если иммунитет крепкий, то и риски заразится минимальные, — не сдается фармацевт.

Масок в этой аптеке нет уже месяц, а антисептики для рук закончились вчера. К обеду раскупили все средства по 50-70 гривен, а к вечеру ушли и немецкие, по 150.

Увеличение спроса на препараты фармацевты зафиксировали еще в январе. Но сейчас к традиционному простудному сезону добавился еще и фактор коронавирусной паники.

Аптекари говорят, что буквально за день покупателей стало больше в 2-3 раза.

"Идет ажиотажный спрос на панике. Спрашивают, в основном, обеззараживающие средства, маски и пр", — говорит глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

Как уже писала "Страна", проблемы с маскамив Украине начались уже давно. Еще на волне вспышки коронавируса в Ухани Китай начал скупать маски по всему миру. Причем, по хорошим ценам, При средней стоимости масок в 20-30 центов, китайцы брали их по доллару. Поэтому наши дистрибуторы начали активно отгружать продукцию в КНР, а, когда на складах маски закончились, стали выкупать их по аптекам. И только 12 марта, принимая решение о карантине, Кабмин ввел временный запрет на экспорт защитных масок.

Но в аптеках их по-прежнему очень мало, а цены высокие.

"Обычные маски по 15 гривен, и есть далеко не везде", — говорит Чертков.

"Мы вообще не брали у оптовиков. Очень дорого, в рознице пришлось бы продавать по 25 гривен за штуку, не пойдут по таким ценам", — говорит фармацевт аптеки при детской больнице ОХМАТДЕТ. При этом, сейчас в этой аптеке обычных масок вообще нет — ни дешевых, ни дорогих. Но за 38 гривен можно купить хирургический набор, где есть в том числе и маска. И многие берут.

В "Аптеке низких цен" на Харьковском шоссе говорят, что последний месяц масок у них не было, но поставка ожидается в понедельник. Какой будет цена, пока не знают.

Пользуясь случаем, аптекари пытаются продать побольше лекарств. Рекомендуют противовирусные и витамины, средства для иммунитета. Многие покупатели оставляют на кассе по тысяче гривен и больше, и выходят из аптек с увесистые пакетами.

В некоторых аптеках уже закончились и противовирусные. На пике спроса сейчас "Арбидол", который китайские медики включили в протокол лечения коронавируса.

Но найти его в наших аптеках не так просто. "Сейчас нет, ожидается поставка завтра-послезавтра. Возможно, цена будет другой (сейчас 400-1,1 тысячи гривен в зависимости от количества таблеток в упаковке — Ред)", — говорят в аптеке "Эдельвейс" (Днепр).

"У нас "Арбидола" давно не было, это российский препарат, его сейчас непросто найти. И аналогов с таким составом тоже нет. Из закупки пропал также "Тамифлю" (лекарство от гриппа А- Ред)», — рассказали в "Аптеке низких цен". Из противовирусных смогли предложить несколько отечественных препаратов (цена за упаковку от 40 до 100 гривен) и растительный сироп за 600 гривен.

Цены пошли вверх из-за паники и доллара

В Кабмине, объявляя карантин, предостерегли аптеки от повышения цен на лекарства.

Но это предупреждение многие продавцы лекарств, судя по всему, решили проигнорировать. "Все обеззараживающие средства растут в цене непропорционально высоко, никто не сдерживает цены", — говорит Юрий Чертков.

Так, только за последние пару дней санитайзеры для рук подорожали в некоторых аптеках на 30-50%.

Противовирусные тоже растут в цене, но не так сильно. За последнее время они подорожали в среднем на 15%, — говорит Чертков. Лекарства, которые уже попали в список дефицитных, прибавили в цене больше. Тот же "Тамифлю", который еще в январе можно было найти за 500 гривен, сейчас стоит больше 800 гривен.

"Арбидол" за последние два месяца подорожал на 30-40%, а новые партии, которые ожидаются на днях, могут быть дороже еще на 10-15%, — предупреждают в аптеках.

Также, по словам Юрия Черткова, сейчас идет массовое предложение тестов на коронавирус. "Непонятно откуда взялось большое предложение с рук", — говорит он.

Тесты можно заказать в интернете за 500-600 гривен. Экспресс-тесты, поставки которых в аптеки уже в ближайшее время анонсировал Минздрав, будут стоить порядка 300-360 гривен. Но пока их нет.

Впрочем, в аптеках говорят, что вовсе не пытаются заработать на панике. "Посмотрите, что с долларом творится. Цены на лекарства привязаны к валюте, поэтому и повышаются вместе с ней. У нас склад пополняется ежедневно, и на каждую партию — своя цена", — рассказали нам в одной из аптек. И предупредили, что если курс и дальше будет расти, то лекарства еще больше подорожают.

Но фармацевт одной из столичных аптек рассказала нам, что у них было специальное собрание по корнавирусу и руководство дало указание предлагать, в первую очередь, самые дорогие препараты. "У нас есть специальная программа, которая сортирует лекарства по цене и первыми выдает самые дорогие. Уже если человек не соглашается, мы опускаемся по цене. Управляющий также сказал, чтобы предлагали покупателям максимально широкий спектр — противовирусные, против простуды, витамины. Если спрашивают антибиотики, то сразу же нужно предложить средства для защиты печени и пробиотики. Предупредили, что за низкие чеки нас будут штрафовать", — рассказывает фармацевт.