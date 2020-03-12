Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующей недели собирается объявить о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщает издание L'Equipe.

Отметим, что сборная Украины по футболу вышла на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко попали в группу С финальной части XVI чемпионата Европы по футболу. Соперниками Украины стали Голландия, Австрия и победитель Пути D плей-офф Лиги наций УЕФА (Грузия, Беларусь, Македония, Косово). Первый матч Украина должна была сыграть 14 июня в Амстердаме против Голландии. Остальные матчи были назначены на 18-е и 22 июня.

Напомним, сегодня стало известно, что из-за коронавируса УЕФА приостановит Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Ранее УЕФА запретил футболистам рукопожатия перед матчами из-за коронавируса.

Как сообщалось, еще 6 марта Конгресс УЕФА в Амстердаме не стал отменять Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.