В четверг, 12 марта, на Донбассе, в районе населенного пункта Зайцево, противник обстрелял позиции подразделения Операции объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, в очередной раз нарушив все возможные договоренности, российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево… По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов", - сказано в сообщении.

В результате прицельным выстрелом был ранен украинский военнослужащий, ему немедленно оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинская сторона, используя разрешенное вооружение, уничтожила огневые точки противника. Потери противника уточняются.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, "Страна" писала о том, что в среду, 11 марта, в Минобороны заявили об уничтожении стрелков, которые накануне подбили украинский "Камаз" в районе населенного пункта Пески.