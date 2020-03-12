Власти Польши готовятся объявить состояние эпидемической угрозы из-за объявленной накануне ВОЗ пандемии коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, передает Onet.pl.

"ВОЗ вчера объявила пандемию. Сегодня будет издано распоряжение министра здравоохранения о введении в Польше состояния эпидемической угрозы", - сказал Шумовский.

Как обхяснил министр, это означает возможность ограничения конкретных способов передвижения или использования определенных продуктов. Также могут быть запрещены массовые шоу и собрания.

"Я обращаюсь к молодежи. Это не свободное время, не время для вечеринок или для развлечений в клубах. Вирус может поразить более слабых людей, поэтому не стоит его недооценивать, надо оставаться изолированными. Это единственная форма, которая может защитить общество", - заявил министр.

Также он призвал поляков не выходить из доба без надобности даже в магазины, поскольку в очереди вполне можно подхватить смертельно опасный вирус.

Польские власти ожидают увеличения наплыва больных в ближайшее время и подготовили 19 больниц для приема больных с коронавирусом.

"Все указывает на то, что на следующей неделе у нас будет 100 пациентов, а затем 1000. Все зависит от того, насколько ответственно мы себя ведем", - сказал Шумовский.

Министр также заверил, что "никто не собирается закрывать города в Польше и запрещать движение".

Напомним, что в четверг, 12 марта, в Польше зафиксировали 49-й случай коронавируса. Также зафиксирована первая смерть от этой болезни.

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