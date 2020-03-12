Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") отменят около двух тысяч рейсов этой весной. Такое решение было принято руководством в связи с угрозой распространения коронавируса.

Соответствующее сообщения появилось на странице "МАУ" в Facebook

"Как и все другие авиакомпании мира, МАУ продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2 тысяч рейсов", - говорится в сообщении компании.

Пресс-служба авиакомпании рекомендует пассажирам проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета и учесть правила въезда в страны, в которые они следуют.

Скриншот: Fly UIA в Facebook

Напомним, что ранее стало известно о планах министерства инфраструктуры Украины ограничить авиасообщение с Германией и Францией в рамках мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Также мы писали, что в ближайшее время Украина собирается эвакуировать своих граждан из центра европейской эпидемии коронавируса - Италии.