В городе Каховка Херсонской области планируют создать Музей монументальной пропаганды советского тоталитарного режима. Туда могут перенести киевский памятник Николаю Щорсу.

Об этом со ссылкой на главу Украинского института национальной памяти Антона Дробовича пишет "Интерфакс-Украина".

Музей монументальной пропаганды советского тоталитарного режима планируют открыть на основе памятника "Легендарная тачанка". Идею появления музея именно в Херсонской области поддерживает глава местной ОГА Юрий Гусев.

"Все идет к концепции музея. Конечно, с большим скрипом, потому что там есть часть людей, преимущественно пожилого возраста, которые очень ностальгируют по Ленину и очень волнуются за Фрунзе. Но несмотря на то, что они не очень воспринимают, есть поддержка инициативы со стороны председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева, главы районной администрации, мэрии, а также активистов", - сказал Дробович.

Уже обсуждается состав рабочей группы, которая должна разработать концепцию музея, разработать которую хотят уже текущей весной. Впрочем, Антон Дробович отметил, что у него в этом вопросе "сдержанный оптимизм".

По его словам, идею музея монументальной пропаганды тоталитарного режима так и не реализовали в Киеве, потому что "исчез локомотив проекта". Кроме того, Институт нацпамяти заинтересован сделать такой проект в регионе, так как в Киеве и так очень много достопримечательностей.

"Если же в регионах никто не будет готов воспринять эту инициативу и поставить ее на системный порядок, тогда мы будем обращаться в Киевскую администрацию, Государственное управление делами, ВДНХ, чтобы сделать музей там", - сказал Дробович.

Кроме того, глава Института нацпамяти рассказал, что в новый музей в Каховке могут переместить памятник Николаю Щорсу из Киева.

"Вариантов по Щорсу несколько. Или переезд в Каховку, так как концепция местного музея это будет предусматривать, или переезд на ВДНХ. Если Каховка не поймет всех преимуществ, которые ей даст большой музей, который объединит выдающиеся произведения искусства тоталитарного времени, тогда будет ВДНХ", - сказал Дробович.

По его словам, есть еще третий вариант – изменение контекста памятника.

"Но пока художественное сообщество и кураторы не проявляют большого энтузиазма относительно предложений по переопределению, значит это обществу не очень нужно. А если обществу это не нужно, то мы будем действовать по букве закона", - сообщил глава Института нацпамяти.

Дробович отметил, что говорил не с одним искусствоведом, которые заявляют, что это блестящий монумент.

"Но с точки зрения этики, с точки зрения закона здесь другая история. И насколько мне не изменяет память, то городские власти уже определилась и решение принято. Единственное, что удерживает памятник на месте, - это решение Минкульта", - сказал глава Института нацпамяти.

Напомним, в 2018 году в Интституте нацпамяти заявляли, что памятник Николаю Щорсу, который сейчас стоит на бульваре Шевченко в Киеве, должен быть демонтирован, но этот вопрос остается открытым из-за позиции киевской городской власти.