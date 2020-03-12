В Киеве, где сейчас введен режим карантина, пользователи соцсетей заметили сотрудников скорой, одетых в защитные желтые костюмы. Такая форма используется медперсоналом для осмотра пациентов с подозрением на коронавирус.

Пост с фотографией появился в социальной сети Facebook.

Сообщается, что в четверг, 12 марта, медиков в защитных костюмах заметили на улице Саксаганской.

"Киев , Саксаганская ... началось ?!" - пишет пользователь Петр Волощенко.

В свою очередь, пользователи принялись успокаивать себя шутками в комментариях: "Птя ,это новая форма "Глово" (служба доставки - Ред.)???))))".

Стоит отметить, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию событий вокруг карантина, который вчера объявили украинские власти ради снижения риска распространения коронавируса.

Также мы писали, что карантин касается абсолютно всех учебных учереждений Украины. Ожидается, что эта мера продлится до 3 апреля.