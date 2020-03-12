Полиция по видеозаписям выяснила, кто нанес Сивохо удар ногой из толпы. По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, этого деятеля зовут Юрий Капля, ему 31 год и он на внеочередных парламентских выборах был кандидатом по 203 мажоритарному округу в нардепы от партии Олега Тягнибока - "Свобода".

"Страна" продолжает отслеживать развитие событий вокруг скандального срыва пресс-конференции советника главы СНБО и друга президента - Сергея Сивохо.

Капля проиграл выборы и сейчас, судя по всему, промышляет участием в подобных провокациях. На выборах он обозначал себя как беспартийного и директора компании "Аквилон".

Самое интересное, что среди 17 задержанных "азовцев", которых под прикрытием целого автобуса со спецназом доставили в Печерское управление полиции, потенциального подозреваемого в нападении на Сивохо - Юрия Капли, как раз и не было. Зато были "атошники", вроде Тамарина и некоторые даже с наградным огнестрельным оружием.

По данным наших собеседников, на активных участников срыва конференции Сивохо готовятся админпротоколы за мелкое хулиганство. После составления админматериалов их планируют распустить по домам. Что касается потенциального подозреваемого - Юрия Капли, то сейчас следствие решает, будут ли ему предъявлять подозрение по ст.296 УК Украины - Хулиганство.

Напомним, сегодня в Киеве прошла официальная презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Мероприятие продлилось всего полчаса, так как его успешно сорвали националисты, которые также напали на Сергея Сивохо.

Позже стало известно, что полиция задержала 15 националистов, которые сорвали презентацию Сивохо.