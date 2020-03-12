Столичный мэр Виталий Кличко пообещал снести бульдозером цех завода "Большевик", который мешает развязке Шулявского моста.

Об этом градоначальник заявил в интервью "Обозревателю".

Речь шла о ремонте Шулявского моста, расходы на который, по словам Виталия Кличко, могут существенно возрасти, поскольку работам мешает старый цех завода "Большевик" и его нужно снести.

"Мост действительно может вырасти в цене, потому что возле него находится так называемый 5-й цех завода "Большевик". Если вы ездите, можете посмотреть: там на крыше растут деревья. В этом цехе продают китайский секонд-хенд. "Большевик" находится на земле города и должен нам более 200 млн гривен. А Фонд госимущества ничего лучшего не придумал, как сказать, что за снос этого здания город должен заплатить 700 млн грн. Это две школы, 5 детских садов. Просто так отдать большие деньги за тот сарай. Я сказал руководителю Фонда: если вы не отдадите, мы ради этой развязки все снесем бульдозерами. На это он мне ответил, что на нас посыпятся уголовные дела", - рассказал Кличко.

Он посетовал, что из-за этого цеха процесс строительства развязки затягивается, но мэр Киева заявил о готовности к решительным мерам.

"Если будут затягивать это в ущерб киевлянам, которые мне доверили представлять их интересы, буду предпринимать любые меры. Киев будет комфортным городом, и транспортная отрасль - одна из составляющих. Если нужно это снести - я это сделаю", - заявил Кличко.

Ранее "Страна" писала о том, что Шулявский мост в Киеве испытали на прочность восемь фур над головой Кличко.

Также мы сообщали, что темнокожий асфальтоукладчик Шулявского моста попросил Зеленского дать ему гражданство.