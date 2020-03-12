Возле Печерского райотдела полиции в Киеве, куда увезли молодых людей, сорвавших презентацию "Национальной платформы примирения и единства", националисты окружили журналиста проекта "Pavlovsky News" Александра Черненко и стали оскорблять его.

Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Националисты окружили нашего журналиста под Печерским райотделом и обвинили его в перекручивании информации. Их слова не были подкреплены фактами. Вскоре разговор перешел к оскорблениям", - сказано в сообщении.

Разговор запечатлен на видео. Сначала националисты обвиняют журналиста, а потом переходят к вопросу "Чей Крым" и называют его "ватным".

Скриншот: Telegram/ PavlovskyNews

Видео: YouTube/ Pavlovsky News

Напомним, 12 марта в Киеве националисты напали на Сивохо и сорвали презентации платформы по примирению с Донбассом.

Также "Страна" разбиралась, о чем говорит нападение националистов на Сивохо и причем здесь встреча Ермака с Козаком.