Нацбанку не удается успокоить межбанк и остановить рост безналичного курса. К 14:30 безналичные котировки преодолели очередной психологический уровень и вышли на 25,98-26,02 грн/$.

Курсовой скачок произошел буквально за один час: с отметки 25,88-25,92 грн/$ цена перепрыгнула уровень 26,0 грн/$. По времени это совпало с заявлением Нацбанка о снижении учетной ставки на 1% годовых - до 10%. Однако финансисты пока не связывают эти два события напрямую.

"Не думаю, что это прямая реакция, тем более, такая оперативная. Хотя может кто-то и ждал, что регулятор будет зажимать ликвидность и вводить ограничения на межбанке. Однако этого не произошло, и в НБУ четко дали понять, что не пойдут на это. Думаю, что дело в крупных валютных покупках компаний. Странно только, что приобретения пошли после обеда, а не утром, когда регулятор проводил открытый валютный аукцион и можно было взять доллар по 25,80 грн/$", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Пока нет четкой информации о предприятиях, играющих на подорожание доллара на межбанке. Есть лишь слух о том, что утром безналичную валюту активно скупал Ситибанк - говорят, что брал ее под вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Не самые крупные объемы, но все же. А после обеда, по неподтвержденной информации, на скупку доллара вышел государственный Укргазбанк. Зачем и под кого - главная загадка этого часа.

Вообще на межбанке царит неразбериха. С утра Нацбанк провел открытый аукцион на $200 млн, но продал на нем совсем немного - $75,9 млн. Было удовлетворено 23 заявки и мало кому отказывали в валюте. Общий объем поданных заявок составлял $86,4 млн (то есть без доллара оставили немногих).

Средний курс аукциона составил 25,8130 грн/$, и была надежда на то, что валюта перестанет активно дорожать. Однако спокойная обстановка продлилась недолго. Уже к полдню безналичные котировки вышли на 25,815-25,850 грн/$, в обед ни были на 25,88-25,92 грн/$, а после обеда оказались на 25,98-26,02 грн/$. Говорят, что Национальный банк снова вышел продавать валюту, на этот раз в режиме прямых продаж на межбанке.

В тоже время на наличном рынке напряженность постепенно спадает. В обменниках стали реже ставить на продаже валюты 27,0-27,10 грн/$, чаще предлагают доллар по 26,40-26,60 грн/$. Хотя перебои с поставкой банкноты все еще встречаются. Не в каждой кассе можно приобрести нужную сумму американской валюты.

Напомним, утром 12 марта Нацбанк решил спасать гривну валютным аукционом на $200 млн. "Страна" писала о том, что это значит.