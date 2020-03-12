В Министерстве инфраструктуры собираются эвакуировать украинцев из Италии, где был усилен карантин, через римские аэропорты.

Об этом во время брифинга заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают "Украинские Новости".

"Остаются Милан и Рим, сегодня-завтра осуществляются последние рейсы для того, чтобы вывезти пассажиров, и остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев, и по этому направлению мы осуществляем дополнительные меры по контролю", - сказал он.

Напомним, после объявления о введении карантина на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди. Ранее Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.

Тем временем, авиасообщение Украины с Италией фактически приостановлено. Как сообщалось, в МИД готовят эвакуацию из Китая 10 украинцев, в том числе Анастасии Зинченко с ее собакой.

Ранее Зеленский заявлял, что отдельный самолет за собачкой уже перебор. Как стало известно сегодня украинка, которую не забрали из Китая из-за собаки, отправится в Пекин делать документы для эвакуации