Фондовые биржи США сегодня открылись падением на 6-7 процентов, поэтому через 15 минут торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены на 15 минут. Это произошло после падения индекса S&P 500 на 7 процентов.

Напомним, обвал мировых фондовых рынков начался в понедельник, 9 марта, когда друг за другом рухнули индексы на азиатских, европейских и американских биржах. На фоне снижения цен на нефть S&P500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,3%. После этого, согласно правилам, торги были приостановлены на 15 мин.

Кроме того, ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в минусе. Британский индекс FTSE 100 просел на 1,52% до 5869,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,57% до 4610,25 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,37% до 10436,81 пункта.

Как сообщалось, падение произошло в первый торговый день после того, как страны ОПЕК+ 6 марта в Вене не смогли договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса, утром 9 марта мировые цены на нефть обрушились на 31%.