Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что в Киеве все же появится памятник главному атаману войск и флота УНР Симону Петлюре.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре", - сказал Антон Дробович.

Правда, он не сообщил о сроках, когда в столице установят памятник Симону Петлюре. Дробович акцентировал внимание на значимости его фигуры для украинцев.

"Симон Петлюра - один из выдающихся деятелей украинской государственности. Украинцы имеют право ставить памятники кому, кто отвечает их интересам и представлениям о морали, эстетике и так далее. Симон Петлюра - один из тех людей, которому логично и целесообразно ставить памятник. Это даже не вопрос героизации. Петлюра и другие люди, которые в 1917-1921 годах создавали Украинское государство, - это люди, которые обеспечили нас осознанием государственности как минимум в столетний продолжительности. Это очень важная история", - сказал Дробович.

По мнению главы Института нацпамяти в обществе есть консенсус по поводу установки памятника, потому что в Киеве уже есть мурал Петлюры.

Отметим, что в прошлом году Евгений Нищук, который был министром культуры, заявлял, что памятник Петлюре может появится по улице Владимирской в рамках реставрации Дома учителя, как дома, который тесно связан с Украинской народной республикой, или на месте монумента Николаю Щорсу.