Камеры установлены на Северном и Южном мостах в обоих направлениях и на ряде улиц. Фото: facebook.com

На улицах Киева установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Названы точные места, где они находятся.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

За превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен.

Сейчас камеры фотовидеофиксации дорожного движения установлены на Северном и Южном мостах в обоих направлениях и на улицах:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Броварской проспект. (М. Левобережная)
  • Броварской проспект / ул. строителей
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Бажана

Скриншот с Facebook МВДФото с Facebook МВД

Напомним, что в Киеве Аваков показал Зеленскому автоматическую систему фиксации ДТП.

Также мы писали о том, что на всех кладбищах Киева установят камеры видеонаблюдения.

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