Опубликованы адреса, где установят камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве
На улицах Киева установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Названы точные места, где они находятся.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
За превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен.
Сейчас камеры фотовидеофиксации дорожного движения установлены на Северном и Южном мостах в обоих направлениях и на улицах:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Броварской проспект. (М. Левобережная)
- Броварской проспект / ул. строителей
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов бульвар, 27
- Дружбы народов бульвар, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
- Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Бажана
- Харьковская площадь / проспект Бажана
Напомним, что в Киеве Аваков показал Зеленскому автоматическую систему фиксации ДТП.
Также мы писали о том, что на всех кладбищах Киева установят камеры видеонаблюдения.
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