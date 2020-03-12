Гражданин Китая получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в Украине. Разведчик под предлогом сотрудничества КНР и Украины выведывал данные о ракетно-космических тайных разработках.

Об этом информирует пресс-служба Службы безопасности Украины.

Фото: СБУ

В четверг, 12 марта, силовики рассказали о результате расследования дела о шпионаже гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе в Украине. Так, по данным следствия, разведчик, имея степень доктора технических наук, работал под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

В СБУ отметили, что во время своих командировок, Юаньцзе склонял к секретному сотрудничеству группу украинских ученых. Он также пытался вознаградить украинцев за полученные данные в области ракетно-космической деятельности, однако иностранец был задержан.

Суд признал иностранца виновным в совершении преступления по ч .1 ст. 114 (шпионаж) УК. Приговор вступил в законную силу. Теперь китайский разведчик проведет за решеткой 10 лет.

Скриншот: СБУ в Фейсбук

Напомним, что недавно в швейцарском городе Давос была раскрыта и предотвращена операция российских шпионов, которые выдавали себя за сантехников.

Также мы писали, что в прошлом году в Испании начали расследовать вмешательство российских спецслужб в события вокруг попытки провозглашения суверенитета Каталонии. По делу в провинции Жирона задержаны граждане России и Украины.