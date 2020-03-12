В связи с угрозой эпидемии коронавируса COVID-19 в Чехии сроком на 30 дней ввели чрезвычайное положение. Такое решение сегодня приняло правительство республики. Об этом сообщает Radio.cz.

"Объявление чрезвычайного положения - верное решение. У нас 96 позитивных тестов на коронавирус. Анализы еще 143 человек проверяют в 13 лабораториях. Правительство вводит чрезвычайное положение в 14 часов 12 марта 2020 года сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса", - сообщил премьер-министр Андрей Бабиш на брифинге по итогам заседания правительства.

"Запрещен въезд иностранцам из 13 стран-очагов распространения вируса, вводится запрет на все культурные, спортивные, религиозные и общественные мероприятий, в которых одновременно будет задействовано более 30 человек, что касается и семейных мероприятий, исключение сделано только для похорон. Закрываются фитнес-центры, бассейны, сауны, спорткомплексы, клубы и дискотеки", - говорится в сообщении.

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