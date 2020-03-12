Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайского города Ухань из-за своей собаки, поедет в Пекин, чтобы оформить необходимые документы для перевозки своего питомца.

Об этом во время брифинга в четверг заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

"Сегодня утром я провел телефонный разговор с нашей согражданкой госпожой Анастасией, которая находится в Китае со своей собакой ... Мы договорились о следующем алгоритме. Сейчас власти города Ухань разрешили выезд за его пределы внутри Китая, то есть теперь можно путешествовать в пределах Китая жителям этого города. Госпожа Анастасия выявила интерес поехать в Пекин и пройти там все необходимые процедуры для надлежащего оформления своего домашнего любимца, своей собаки", - заявил Кулеба.

Министр уже поручил посольству Украины в Пекине оказать Зинченко содействие с переездом из Уханя в Пекин и прохождением всех необходимых процедур по оформлению документов на собаку.

"Я хочу этим конкретным случаем просто продемонстрировать вам, что мы будем идти на экстраординарные меры для защиты каждого гражданина Украины. Каждый гражданин, где бы он ни был, находится под защитой украинского государства, не важно - он один, их двое или трое, мы за каждого будем бороться и каждого будем защищать", - подытожил Кулеба.

Напомним, в феврале украинка не смогла покинуть Китай вместе с другими во время эвакуации из-за собаки. Девушка решила остаться, так как посольство отказало ей в эвакуации из-за животного. Позже стало известно, что власти Китая не согласились на эвакуацию домашнего питомца, так как у девушки не было необходимых документов.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал украинке, которая осталась в Ухане из-за своей собаки, помочь вернуться домой.