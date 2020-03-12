Курс биткоина резко обвалился до почти 6000 долларов из-за коронавируса и неопределенности на нефтяном рынке.

Об этом гласят данные на криптобиржах

Так, по состоянию на 15:07 по Киеву, на бирже Binance самая популярная криптовалюта продается за 5974,23 долларов, на бирже Coinbase биткоин стоит 5578 долларов. На другой платформе - BitMEX - сегодняшний минимум составил 5600 долларов. Эксперты отметили, что последний раз такой низкий результат торгов был зафиксирован еще в мае 2019 года.



По состоянию на 15:25 биткоин торговался в среднем за 6,013.71. Еще в 13:01 биткоины находились на уровне около 5800 долларов. До 13:30 биткоин относительно стабилизировался между 6200 и 6400 долларов.

Участники рынка полагают, что такое поведение криптовалюты обсновано паникой из-за обострения эпидемии коронавируса и углубленными продажами хедж-фондов. Еще одной причиной ослабления биткоина может быть стремительное падение цен на нефть.

Стоит отметить, что еще в 06:00 по Киеву биткоин стоил 7668,75 долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты за сегодня падала почти на четверть.

Напомним, что недавно разработчики криптовалюты создали цифровую монету, которая позволяет трейдерам делать ставки на эпидемию коронавируса, основываясь на том, сколько людей заболевают или умирают.

Также мы писали, что индустрия майнинга биткоина производит электронных отходов больше, чем отдельные государства, и эта тенденция сохранится. Так, большая часть оборудования, используемого для добычи криптовалюты сегодня, отправится на свалку уже в ближайшее время.