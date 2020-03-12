В Украине в ближайшее время ожидается похолодание. В пятницу температура снизится на западе и севере страны, а к выходным столбики термометров опустятся на востоке и юге.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Карантин так карантин - подумала атмосфера и решила как раз в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха. Чтобы народ посидел дома, попил чайку, убрал, полежал с котом на диване и почитал детям книги, а не шастал невесть где", - написала синоптик.

По словам Диденко, постепенно, уже с пятницы, начнется похолодание. 13 марта на западе и севере, а также в Винницкой области в течение дня ожидается +6...+12 градусов. Однако большинство центральных регионов, юг и восток страны еще задержатся в теплой воздушной массе, +10...+15, местами до +15...+18 градусов. Но на выходных и там похолодает.

Наталья Диденко сообщила, что небольшие дожди завтра, 13 марта, пройдут на западе, вечером количество осадков увеличится и они распространятся еще и на центральную часть Украины. Юг и восток 13 марта побудут без осадков.

"В субботу дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях. В воскресенье в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до "минусов", - написала Диденко.

По словам синоптика, в Киеве 13 марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно. Также Диденко предупредила, что на выходных ожидается сильный ветер. Температура воздуха в столице завтра, 13 марта, +10 градусов, в субботу +7 градусов, в воскресенье +3 градуса. В ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2...-4 градусов.

"Одним словом, погода на выходных - на любителя. Из массовых развлечений остался только спорт по скоростной скупке гречки и туалетной бумаги, поэтому все же лучше - дома, среди милых глазу вещей и с близкими людьми", - подытожила Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/Наталка Діденко

Напомним, сегодня, 12 марта, в Украине тепло, но на западе страны пройдут дожди.