Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду находится на карантине после того как у его партнера по команде Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В среду пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что анализы Ругани на коронавирус дали положительный результат. Роналду находится на карантине в своем доме на острове Мадейре (Португалия), куда он прилетел еще до появления новости о заражении у Ругани.

В Италии с 12 по 25 марта из-за ситуации с новым коронавирусом закрыли все магазины розничной торговли, бары, рестораны и салоны красоты. Также в связи с эпидемией коронавирусной инфекции ограничено перемещение граждан по стране, запрещены массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи. Временно прекращены занятия в школах и университетах. Запрет действуют до 3 апреля.

Число зараженных коронавирусом в Италии в настоящее время превысило 12 тысяч человек.

Напомним, что в Испании из-за коронавируса приостановили чемпионат по футболу.

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