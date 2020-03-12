Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение не допускать зрителей на матчи чемпионата Украины по футболу во время действия карантина в Украине с 12 марта до 3 апреля.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

До 3 апреля все матчи Премьер-лиги, Первой лиги, Кубка Украины и другие футбольные соревнования должны проходить без зрителей. Детские соревнования должны быть остановлены. А вот региональные лиги должны сами решить – останавливать соревнования или не допускать зрителей.

Таким образом, без болельщиков состоятся матчи 23-го и 24-го тура Премьер-лиги. В том числе, поединки "Заря" – "Шахтер" и "Динамо" – "Десна" 15 марта и "Шахтер" – "Динамо" 21 марта.

В Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" также подтвердили, что до 3 апреля матчи на стадионе будут проведены без зрителей.

"С целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-17 принято решение о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей до 3 апреля. Ближайшие матчи на "Олимпийском" пройдут без зрителей", - сообщает пресс-служба НСК в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором запрещается посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в стране. Карантин устанавливается на всей территории страны на период с 12 марта до 3 апреля 2020 года.

До этого стало известно, как будут работать банки во время карантина по коронавирусу.

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