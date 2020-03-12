В Испании из-за коронавируса приостановили чемпионат по футболу. Два его ближайших тура отложили на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба главного Ла Лиги.

"Учитывая обстоятельства, которые выяснились сегодня утром, в связи с карантином, установленным в "Реале", и возможными случаями заболевания у игроков из других клубов, Ла Лига считает целесообразным перейти к следующему этапу протокола действий против Covid-19", - сказано в сообщении.

Так, было принято решение перенести ближайшие туры чемпионата. Его пересмотрят после завершения карантинных постановлений в затронутых клубах и других возможных ситуациях, которые могут возникнуть.

Отметим, что 12 марта пресс-служба "Реала" сообщила о том, что баскетболисты и футболисты мадридского клуба помещены в карантин. Решение было принято после того, как у одного из баскетболистов "королевского клуба" был выявлен коронавирус.

Напомним, у футболиста "Ювентуса" Ругани обнаружили коронавирус.