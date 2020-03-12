Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия националистов, которые напали на Сергея Сивохо и сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства". Об этом Данилов написал на своей странице в соцсети.

"Возможность донесения своей позиции по самым сложным и самым проблемным вопросам - неотъемлемая черта общества свободных людей. Дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической. Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы", - написал глава СНБО.

При этом он добавил, что Сергей Сивохо является одним из его 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам - будь то ситуация на временно оккупированных территориях, вопросы реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

"В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому совершенно рабочая ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию",- объяснил Данилов.

Фото: facebook.com

Напомним, сегодняшняя презентация "Национальной платформы примирения и единства" продлилась не более получаса. Вскоре после начала мероприятия "азовец" Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сергея Сивохо, называя его предателем. Затем словесная перепалка переросла в стычку, националисты напали на Сивохо и сбили его с ног. Мероприятие оказалось сорвано.

Ранее "Страна" писала о том, что Сивохо пообещал продолжить работу платформы примирения, несмотря на срыв презентации националистами.

Также мы сообщали, что полиция задержала 15 националистов, которые сорвали презентацию Сивохо.