В Национальном банке Украины собираются хранить поступающую от банков наличность две недели в течение инкубационного периода коронавирусной инфекции. Только после этого купюры будут выпускать в оборот.

Об этом этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в четверг.

"Та наличка, которая будет поступать от коммерческих банков две недели не будет обрабатываться, чтобы обеспечить наших сотрудников и только после этого начнется цикл. То есть наличка, которая придет с улицы на второй день она туда не попадет. У нас есть достаточно налички в хранилище, чтобы подкрепить коммерческие банки, банкоматы нормальной, качественной наличкой", - заявил Смолий.

Видео: YouTube/НБУ

Ранее в пресс-службе Нацбанка также заявили, что готовы обеззараживать банкноты, которые находятся в хранилище. Как сообщалось, Национальный банк Украины принял решение понизить учетную ставку с 11% до 10% годовых.

Кроме того, в НБУ сообщили, что ведения трехнедельного карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, банковская система страны продолжит работать в обычном режиме.

Напомним, вчера правительство объявило о введении всеукраинского карантина, который продлится с 12 марта по 3 апреля.