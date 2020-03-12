Курьезный случай произошел в самом сердце столицы. Молодой человек был задержан правоохранителями за "танцы" на капоте полицейского авто. Оказавшись в наручниках, нарушитель принялся выкрикивать речевки болельщиков киевского "Динамо".

Инцидент произошел вечером в среду, 11 марта, передает корреспондент "Страны".

На перекрытой для вьезда аллее Героев Небесной Сотни стояла припаркованная полицейская "Toyota Prius" со включенными проблесковыми маячками. Как мы узнали из собственных информированных источников в МВД, копы находились в машине когда на капот автомобиля неожиданно запрыгнул какой-то парень и пустился на нем в пляс.

Вскоре полицейские выскочили из автомобиля и попытались задержать уличного хулигана, но он пробежался ногами по лобовому стеклу, оставляя большие вмятины и бросился наутек. Копы погнались за своим обидчиком и догнали его уже в районе Майдана. Задержанным оказался 20-летний студент одного из столичных вузов.

Зачем он повредил полицейский казенный автомобиль, внятно объяснить правонарушитель не смог. Вместо того, чтобы хоть как-то оправдать свое неадекватное поведение, молодой человек стал выкрикивать: "Динамо Киев - самый сильный", - речевку болельщиков столичного футбольного клуба

Парня отправили на освидетельствование к наркологу, чтобы проверить, не принимал ли он психотропы или алкоголь перед этим отчаянным поступком.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Теперь задержанному грозит до 4 лет ограничения свободы с возмещением ущерба за поврежденный служебный транспорт.

Видео: YouTube/ Информатор

Напомним, что недавно в Киеве водитель легковушки и велосипедист подрались, не поделив полосу движения на дороге. Их пришлось разнимать наряду патрульной полиции.

Также мы писали, что 8 марта житель Львовской области избил свою сожительницу и нанес телесные повреждения полицейскому. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.