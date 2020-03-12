Еврооюз осудил запрет властей США на въезд в страну европейских граждан в связи со вспышкой коронавируса. Об этом идет речь в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, обнародованном в четверг, 12 марта в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Евросоюз не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - отмечается в нем.

Авторы заявления акцентируют внимание на том, что "коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный каким-либо континентом". "И он требует сотрудничества, а не односторонних действий, - говорится в документе.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о жестких мерах по сдерживанию пандемии коронавируса Сovid-19, в число которых вошел и 30-дневный запрет на въезд из Европы.

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