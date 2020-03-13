Предлагаем гороскоп на пятницу, 13 марта. Этот день лучше провести дома. Он подходит для того, чтобы избавиться от иллюзий и гордыни. А вот для заключения брака или важных партнерских соглашений время не самое подходящее.

Также читайте гороскоп на неделю - с 9 по 15 марта.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вам удастся отбросить стереотипы и избавиться от сомнений на пути к цели. Будьте внимательны к своим словам и поступкам. Важно умерить градус вспыльчивости. Лучше провести день дома, вдали от шумных компаний.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы сегодня могут почувствовать себя уязвимыми перед нападками недоброжелателей. День будет не самый благоприятный для того, чтобы принимать у себя гостей. Также стоит отказаться и от застолья, куда вас приглашают. Вечером вас может одолеть лень и раздражительность.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов остро стоит вопрос трудоустройства, однако вы можете ощущать некоторые сомнения относительно поступающих предложений. Не спешите соглашаться, вы вправе самостоятельно решать, как должен оплачиваться ваш труд. Также не стоит обращать внимание на недоброжелателей, которые вас то и дело критикуют. Всем воздастся по заслугам, поэтому будьте терпеливы.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодняшний день будет особенно удачным для Раков. Настроение будет хорошим, а самочувствие великолепным. Вы можете с уверенностью браться за самые сложные задачи и воплощать задуманное - препятствий на вашем пути не видно, как и ваших ненавистников.

Лев (23.07 - 23.08)

Все переговоры этого дня будут удачными для Львов. Воспользуйтесь шансом, который выпадет вам, чтобы заложить фундамент успешных проектов в будущем. Запланируйте поездку и начните действовать: победа не за горами. Вам будет удаваться все, что так или иначе связано с деньгами.

Дева (24.08 - 23.09)

Звезды советуют Девам все проекты доводить до конца не только в пятницу 13-го, но и в любой другой день. Сегодня вам придется постоянно контролировать собственное поведение, иначе придется пожинать горькие плоды.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам сегодня можно задуматься о давних целях. Вспомните о своих мечтах и желаниях, запланируйте несколько грандиозных вариантов для отпуска. На профессиональном поприще вам легко удастся справиться с самыми сложными вопросами, если вы немного дадите себе отдохнуть и отступите на шаг назад, чтобы увидеть всю картину.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам выпадет возможность карьерного продвижения, если они смогут доказать свою правоту в лояльной форме. Сомнения окружающих вынудят вас решительно отстаивать свою точку зрения. Впрочем, сильно усердствовать не нужно - вы добьетесь своего. Вечером можно запланировать расслабляющий отдых.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Астрологи советуют Стрельцам 13 марта снять накопившуюся за неделю усталость. Лучше всего для этого подойдет медитативный пассивный отдых, когда ваш мозг ничем не занят: прогулки на природе, ванна при свечах, массаж, вязание.

Козерог (22.12 - 20.01)

Представителям знака пора избавиться от финансовых неприятностей и депрессии. Достаточно стать более бережливыми и научиться не сорить деньгами направо и налево. Как только вы научитесь копить деньги, тревоги снимет как рукой. Известно, что деньги идут к деньгам. Так что подумайте, как привлечь в свою жизнь изобилие и достаток.

Водолей (21.01 - 20.02)

Звезды рекомендуют Водолеям проявить доброжелательность к окружающим, чтобы они ответили вам взаимностью. День подходит для новых знакомств, в том числе и через социальные сети. В общении с новыми людьми вы найдете массу новых идей, которые отвлекут от привычной рутинной работы.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рутинная и монотонная работа может не на шутку раздражать сегодня Рыб. Вам как никогда захочется добавить в свою жизнь больше ярких красок и новых творческих проектов. Будьте осторожны - вы можете обидеть любимого человека. Постарайтесь не сравнивать свою жизнь с жизнью других, не обращайте внимания на советы и рекомендации других людей. Звезды советуют вам сосредоточиться на личных отношениях и бизнесе.

Также читайте Гороскоп на 2020 год о том, что ждет все знаки Зодиака в этом году.