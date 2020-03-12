Во время карантина для предупреждения коронавируса банковская система продолжит работать в обычном режиме. Банки будут бесперебойно обслуживать клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что готовы при необходимости и дальше проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний - международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов.

"Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище", - подчеркнули в регуляторе.

Скриншот: Facebook/Національний банк України

Напомним, вчера из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Ранее сообщалось, что коронавирус изменит нашу экономику и цивилизацию в целом.