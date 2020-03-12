ПЦУ рекомендовала поместным церквям предпринять ряд мер безопасности для противодействия распространению коронавируса.

Об этом указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой ПЦУ.

"В связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания Covid-19 Православная Церковь Украины призывает с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения", - говорится в рекомендациях.

Поместным церквям рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности и использовать средства дезинфекции, в частности для поддержания чистоты икон и других святынь. Также на период пандемии рекомендуется ограничить проявления уважения к святыням поклонами, без поцелуев, а для запивки после принятия Причастия использовать одноразовые стаканы.

Также рекомендуется не переносить святыни с места их постоянного хранения. "При применении указанных выше рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничение на проведение регулярных богослужений", - говорится в сообщении.

Обнародование общецерковного документа с рекомендациями ожидается после заседания Священного Синода ПЦУ на следующей неделе.

Отметим, что в Украине ввели общенациональный карантин из-за корнавируса.

Напомним, что в храмах Киева отменят богослужения.

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