УЕФА приостановит Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Матч "Шахтера" сегодня - под угрозой
Европейская футбольная федерация УЕФА в скором времени объявит о переносе матчей в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, сегодняшние матчи "Шахтера" против "Вольфсбурга", "Манчестер Юнайтед" против "ЛАСК" и другие будут отменены.
Об этом информирует испанское издание Marca.
Вот перечень сегодняшних матчей Лиги Европы, которые затронет решение УЕФА:
- "Айнтрахт" - "Базель"
- "Истанбул ББ" - "Копенгаген"
- "ЛАСК" - "Манчестер Юнайтед"
- "Вольфсбург" - "Шахтер"
Стоит отметить, что матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" были перенесены ранее. Добавим, что на данный момент все футбольные лиги Европы, кроме британской Премьер-лиги, отменены.
Напомним, что из-за эпидемии коронавируса испанский клуб "Хетафе" отказывается лететь в Италию на матч 1/8 финала Лиги Европы против миланского "Интера".
Также мы писали, что УЕФА еще вчера рассматривала варианты приостановки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространяющегося коронавируса.