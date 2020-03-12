"Шахтер" сегодня может не сыграть в Лиге Европы. УЕФА думает над приостановкой всех чемпионатов из-за коронавируса. Фото: UEFA

Европейская футбольная федерация УЕФА в скором времени объявит о переносе матчей в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, сегодняшние матчи "Шахтера" против "Вольфсбурга", "Манчестер Юнайтед" против "ЛАСК" и другие будут отменены.

Об этом информирует испанское издание Marca.

Вот перечень сегодняшних матчей Лиги Европы, которые затронет решение УЕФА: 

  • "Айнтрахт" - "Базель"
  • "Истанбул ББ" - "Копенгаген"
  • "ЛАСК" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Вольфсбург" - "Шахтер"

Стоит отметить, что матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" были перенесены ранее. Добавим, что на данный момент все футбольные лиги Европы, кроме британской Премьер-лиги, отменены. 

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса испанский клуб "Хетафе" отказывается лететь в Италию на матч 1/8 финала Лиги Европы против миланского "Интера"

Также мы писали, что УЕФА еще вчера рассматривала варианты приостановки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространяющегося коронавируса.

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