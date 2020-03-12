Европейская футбольная федерация УЕФА в скором времени объявит о переносе матчей в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, сегодняшние матчи "Шахтера" против "Вольфсбурга", "Манчестер Юнайтед" против "ЛАСК" и другие будут отменены.

Об этом информирует испанское издание Marca.

Вот перечень сегодняшних матчей Лиги Европы, которые затронет решение УЕФА:

"Айнтрахт" - "Базель"

"Истанбул ББ" - "Копенгаген"

"ЛАСК" - "Манчестер Юнайтед"

"Вольфсбург" - "Шахтер"

Стоит отметить, что матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" были перенесены ранее. Добавим, что на данный момент все футбольные лиги Европы, кроме британской Премьер-лиги, отменены.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса испанский клуб "Хетафе" отказывается лететь в Италию на матч 1/8 финала Лиги Европы против миланского "Интера".

Также мы писали, что УЕФА еще вчера рассматривала варианты приостановки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространяющегося коронавируса.